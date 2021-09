FC Groningen O-21 in spectaculaire slotfase langs Feyenoord

sport

Foto: Andor Heij. FC Groningen O-21 - Feyenoord O-21

FC Groningen O-21 en Feyenoord O-21 bewaarden zaterdagmiddag op sportpark Corpus den Hoorn het spektakel tot in de slotfase. Groningen trok aan het langste eind: 2-1.

In de eerste helft zagen de ongeveer 500 toeschouwers weinig kansen. De eerste van FC Groningen ging er halverwege de eerste helft meteen in. Pim Betzema kopte raak: 1-0. Na rust was Feyenoord veel op de helft van FC Groningen te vinden, maar de Rotterdammers kregen nauwelijks mogelijkheden.

FC Groningen kreeg vlak voor tijd de beste kans na een handsbal van Lennard Hartjes. De toegekende strafschop werd echter door Alex Mortensen op de paal geschoten. FC Groningen leek de rekening gepresenteerd te krijgen toen Mimeirhel Benita een minuut daarna gelijk maakte: 1-1.

In blessuretijd kwam het alsnog goed. Een goed lopende aanval van FC Groningen werd teruggelegd op Max Hamelink die van dichtbij raak schoot: 2-1.

FC Groningen is na drie wedstrijden in de divisie 1 nog zonder puntverlies en staat tweede achter ADO den Haag. Feyenoord is met nul punten laatste.