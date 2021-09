FC Groningen komt zeer matige eerste helft niet te boven in Tilburg

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagavond met 1-2 verloren op bezoek bij Willem II in Tilburg. De Groningers kwamen een dramatische eerste helft in het tweede bedrijf niet meer te boven.

Danny Buijs moest voorafgaand aan het duel puzzelen wegens missende spelers achterin. Zo kon de oefenmeester niet beschikken over de geblesseerde Wessel Dammers en Sverko en daarnaast niet over de geschorste Mike te Wierik. Dat FC Groningen achterin kracht miste was duidelijke zichtbaar in de eerste helft. In de vijfde minuut bracht Wriedt het Koning Willem II stadion in extase nadat hij zonder enige moeite de 1-0 kon binnen schieten. Twintig minuten later kon Saddiki de score verdubbelen na een mooie voorzet van Wriedt. Ook in dit geval werd Willem II alle ruimte geboden.

Na rust stond FC Groningen iets sterker, maar kansen leverde dat het elftal niet op. Na zestig minuten voetballen hielp Willem II-doelman Wellenreuther de Groningers een handje door de bal in de voeten te spelen van Tomas Suslov die daar dankbaar gebruik van maakte: 2-1. FC Groningen kwam meer en meer in de wedstrijd en kreeg via invallers Abraham en De Leeuw kansen op de gelijkmaker. Zo eindigde het duel in Tilburg in een nederlaag voor de Groningers: 2-1.

Aanstaande woensdag staat alweer het volgende duel op het programma voor FC Groningen. Vitesse is om 20:00 in eigen huis de tegenstander.