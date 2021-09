FC Groningen kan over gehele selectie beschikken tegen Heerenveen

sport

Foto Andor Heij.

FC Groningen trainer Danny Buijs kan over zijn complete selectie beschikken in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen aanstaande zondag.

Buijs zegt wel dat diverse spelers nog niet de volledige negentig minuten kunnen maken. Vanwege diverse redenen hebben spelers een deel van de voorbereiding gemist, waaronder de nieuwkomers die pas later aansloten.

Buijs zag veel spelers gaan, maar ook komen. Buijs is nieuwsgierig naar de verrichtingen van de aanwinsten: “Ik ben benieuwd hoe zich dat de komende maanden gaat ontwikkelen. Maar ik heb er ook veel vertrouwen in, omdat we ook nog de kern van de groep hebben van voor de transferwindow. Die is al gewend wat we willen”.

De wedstrijd tegen Heerenveen in het Euroborgstadion begint zondag om 14.30 uur.