Faculteiten universiteit willen groot onderwijsgebouw in centrum stad

nieuws

Foto: Google Streetview

De faculteiten gedrags- en maatschappijwetenschappen (GMW) en rechten en letteren van de Rijksuniversiteit willen naar een groot en modern onderwijsgebouw in het centrum van de stad. Dat meldt de Ukrant.



Het is nog niet duidelijk waar het gebouw komt en wanneer het gerealiseerd kan worden. De faculteiten willen een gebouw van enkele duizenden vierkante meters, aldus Hanneke van den Berg van de rechtenfaculteit in de Ukrant.

Het Harmoniecomplex aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat, waar rechten en letteren ondergebracht zijn en het GMW-gebouw in de Noorderplantsoenbuurt zijn niet meer van deze tijd en moeten verbouwd worden. Maar dat is volgens Van den Berg niet afdoende, omdat het aantal studenten fors stijgt.

Naast een nieuw lesgebouw wil Van den Berg een extra ruimte bovenop de voormalige openbare bibliotheek in de Oude Boteringestraat. Daar moeten vooral kantoren en werkruimtes komen.