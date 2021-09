Facebook blokkeert pagina WhatsApp Alert Groningen: “We zijn nu flink onthand”

nieuws

De Facebook-pagina WhatsApp Alert Groningen is sinds afgelopen week geblokkeerd door het Amerikaanse bedrijf. De oprichters achter de pagina balen.

“We hebben ongeveer 30.000 mensen die op onze pagina geabonneerd zijn”, vertelt één van de oprichters van de pagina. “Afgelopen dinsdag wilden we een artikel plaatsen, en toen kon dat ineens niet. Toen kregen we in de gaten dat de pagina geblokkeerd was. We weten niet waarom. Of het komt doordat we een bepaald artikel geplaatst hebben, of dat er iets anders aan de hand is. Dat krijgen we niet te horen. Sowieso gaat het contact met Facebook heel moeizaam.”

Incidenten

De oprichter noemt de blokkade vervelend. “Wat wij doen is mensen informeren over incidenten en calamiteiten. Als er nu een Burgernetactie gestart wordt vanwege een vermissing, dan gaan we dit heel snel plaatsen op onze pagina. Daardoor bereik je dus heel snel, heel veel mensen. Afgelopen week, met de brand bij Stainkoeln hadden we dat ook willen doen. Er werd een NL-alert gegeven waarbij mensen werden opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden. Zulke meldingen, die plaatsen wij door.”

Inbraken

De pagina is een aantal jaren geleden ontstaan. “In de wijk Lewenborg hadden we toen te maken met veel inbraken. Om elkaar alert te maken en te houden is deze pagina begonnen. Vervolgens kwam al heel snel Beijum er bij. Als je nu ook kijkt naar de leden, dan komen de meeste volgers uit deze wijken. De pagina nam een grote vlucht ten tijde van de moordzaak in bioscoop Pathé. We hadden toen een miljoen bezoekers, en veel mensen zijn toen ook lid geworden.”

“Onthand”

Dat de Facebook-pagina nu offline is noemen de oprichters vervelend. “We communiceren ook via een Whatsapp-groep, maar de Facebook-pagina is altijd het meest populaire middel. We zijn nu gewoon onthand. En hopelijk wordt het snel opgelost, zodat we de mensen toch weer kunnen informeren.”

@rtvnoord @oogtv @Facebook Facebook heeft Whats App Alert Groningen geblokkeerd om een "publicatie". Ondanks wij bezwaar hebben ingedient kunnen we niks plaatsen. WAPB Groningen heeft meer dan 30.000 volgers en plaatsen artikelen over alles wat met de veiligheid te maken heeft. pic.twitter.com/ZvZyD1xj31 — Whatsapp alert Groningen (@WABP_Groningen) September 25, 2021