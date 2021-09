Etage in Forum Groningen enige tijd ontruimd vanwege vreemde lucht

nieuws

Foto Kimberly Blaak Forum Groningen

De tiende etage van Forum Groningen is maandagmiddag enige tijd ontruimd geweest vanwege een vreemde lucht die er geroken werd. Verschillende media melden dat drie personen onwel raakten.

De melding van een vreemde lucht kwam rond 15.20 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het ging om een chemisch achtig luchtje”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Deze werd geroken in de buurt van een toiletblok. Wij constateerden dat de geur wegtrok, en dat deze ook niet terug kwam. Wel hebben we extra geventileerd.”

Onderzoek

Om welke stof het precies gaat is een groot raadsel. “Bij de brandweer hebben we verschillende manieren om onderzoek te doen naar vreemde stoffen. Een tankautospuit is uitgerust met een viergasmeter. Met dit apparatuur kunnen we bijvoorbeeld controleren op de aanwezigheid van CO en H₂S. Dit leverde niets op. Voor de zekerheid hebben we een AGS ter plaatse laten komen. Deze Adviseur Gevaarlijke Stoffen kan op de aanwezigheid van veel meer stoffen controleren. Maar ook dit onderzoek heeft niets opgeleverd.”

Volgens Oosterheerd is de brandweer rond 17.00 uur teruggekeerd naar de kazerne. De onwel geworden personen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.