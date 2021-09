EM2: “We moeten cultuur zien als geneesmiddel, en dat lukt niet door de nacht gesloten te houden”

nieuws

Foto: EM2 Groningen

Chris Garrit van EM2 is niet blij naar aanleiding van de persconferentie dinsdagavond van het demissionaire kabinet. Daaruit bleek dat nachthoreca voorlopig gesloten moet blijven, en dat er in de horeca gewerkt moet gaan worden met coronatoegangsbewijzen.

“Laat ik positief beginnen”, vertelt Garrit. “Het is mooi dat er weer meer kan. Dat mensen straks vanaf 25 september bij mij weer kunnen staan in de zaal. Dat ze weer kunnen staan bij concerten. En het is heel fijn dat live-entertainment weer mogelijk is, dat dj’s en bands weer dat mogen laten zien waar ze goed in zijn. Daar ben ik heel blij mee. Maar dat wij tussen middernacht en 06.00 uur ’s ochtends gesloten moeten blijven, dat vind ik wel heel erg.”

Discotheken

Garrit geeft aan dat het beleid nergens op gebaseerd is. “Is er iets waardoor het virus na middernacht ineens gevaarlijker is? Er is geen enkel wetenschappelijk rapport dat aangeeft dat er ’s nachts niets mogelijk is. En daar zit ik wel een beetje mee. Het belang van de nacht wordt niet meegewogen, en dat vind ik onbegrijpelijk. Je ziet ook aan heel veel signalen dat het kabinet niet echt lijkt te weten wat er nu precies speelt. Afgelopen week had het kabinet het over discotheken. Ik dacht, discotheken? Dat was iets wat in de jaren tachtig populair was. Ze begrijpen het niet zo goed.”

Polarisatie

Wat Garrit betreft moet er weer heel snel iets mogelijk worden. “We hebben het afgelopen ander halfjaar grote offers gebracht. En nu moeten er opnieuw offers worden gebracht. Want wat ik in de persconferentie niemand hoor zeggen is wat we met de jongeren en de wat oudere jongeren gaan doen. Cultuur is als je het mij vraagt het cement van de samenleving. Het verbindt de samenleving, en het geeft ontspanning. Ontspanning hebben we nodig, maar ook die verbinding. Kijk maar om je heen, er is in het land een polarisatie aan de gang. Een tweedeling. En dat is niet de taak die wij willen hebben, wij willen verbinden. Wij willen het geneesmiddel zijn.”

Politieagent

EM2 krijgt daarnaast nog met een andere maatregel te maken. Het moet bezoekers gaan controleren op een coronatoegangsbewijs. “Dat krijgen we inderdaad ook voor onze kiezen. De komende periode heb ik verschillende concerten gepland staan. Mensen die daar kaartjes voor gekocht hebben. Ik moet dus straks mensen gaan tegen houden die niet in het bezit zijn van zo’n bewijs. Kijk, we zullen daar heel makkelijk mee om gaan. Die mensen krijgen gewoon hun geld terug. Maar het is een rol die ik niet wil spelen. Vorig jaar zomer hebben we ook politieagent moeten spelen, en dat heeft toen heel veel teweeg gebracht binnen mijn bedrijf. Het is niet prettig.”

Maatschappij bij elkaar brengen

“Van de Drie Gezusters begreep ik dat zij de regel niet gaan handhaven. Dat vind ik heel stoer. En ik ben benieuwd hoe er de komende dagen door andere bedrijven op gereageerd gaat worden. Kijk, er wordt gezegd dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Dat er in november een weegmoment is. Maar ik weet al hoe het gaat. De herfst komt, het aantal besmettingen loopt op. Ik ben geen viroloog, en ik wil ook geen virologische uitspraken doen, maar we hebben het wel over een balans. En ook met deze maatregel wordt weer een tweedeling gecreëerd. Terwijl we eigenlijk de maatschappij bij elkaar moeten brengen, maar daar hoor ik niks over.”