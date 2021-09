‘Einde anderhalvemeter waarschijnlijk niet op 20 september

nieuws

Het loslaten van de anderhalvemeterregel gaat waarschijnlijk niet op 20 september gebeuren. Haagse bronnen hebben donderdagmiddag aan De Telegraaf laten weten dat de coronamaatregel zeker vijf dagen langer wordt aangehouden.

Volgens de bronnen rond het binnenhof gaat de anderhalvemeterregel later van tafel, omdat de wetgeving drastisch moet worden aangepast om dit mogelijk te maken. Want als de regel vervalt, vervallen ook de mondkapjesplicht in het OV, de zitplicht in café’s en restaurants en het advies om thuis te werken.

Toegangsbewijs bij kleinere groepen

Om de versoepeling ‘zacht te laten landen’, zou het Kabinet ook overwegen om de groepsgrootte waarbij een corona-toegangsbewijs nodig is te verkleinen. In eerste instantie zou dit gaan om groepen groter van 75 mensen, maar het Kabinet zou overwegen om bij kleinere groepen al te vragen om vaccinatie- test- of genezingsbewijzen.

Persconferentie vervroegd

Over het volledige schrappen van alle coronamaatregelen op 1 november, zoals het Kabinet dat medio augustus aankondigde, is nog geen duidelijkheid. Het Kabinet zal hier waarschijnlijk op dinsdag 14 september duidelijkheid over verschaffen tijdens een nieuwe persconferentie. Deze is met drie dagen vervroegd.