‘Einde aan 1,5-meterregel, mondkapjes in ov blijven en invoering coronatoegangsbewijs in horeca’

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

De anderhalvemeterregel in Nederland komt vanaf 25 september te vervallen. Dat melden bronnen in Den Haag.

Een deel van het demissionaire kabinet vergaderde zaterdag in het Catshuis over de coronamaatregelen voor de komende herfstperiode. Bronnen melden dat de anderhalvemeterregel komt te vervallen. Wel zal op veel meer plekken gewerkt gaan worden met een coronatoegangsbewijs. Het gaat onder andere om de horeca, bioscopen en theaters. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer blijft bestaan. Reizigers in bussen, treinen en veerboten zullen ook na 25 september een mondkapje moeten blijven dragen.

De openingstijden in de nachthoreca worden niet versoepeld. Zo blijft de horeca tussen middernacht en 06.00 uur in de ochtend gesloten. Voor de evenementensector is nog geen besluit genomen. Bronnen laten weten dat er gezocht wordt naar een oplossing.

Komende dinsdag geven demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid een persconferentie.