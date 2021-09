Eigenaar Drie Gezusters: ‘CoronaCheck aan de deur is onuitvoerbaar en discriminerend’

nieuws

Foto: Ellen Grondijs

Laurens Meyer, horecamagnaat en onder andere eigenaar van De Drie Gezusters aan de Grote Markt in Groningen, is niet van plan om te gaan handhaven op coronatoegangsbewijzen. Dat liet hij dinsdagmiddag via verschillende media weten.

Volgens Meyer is de brede invoering van het gebruik van de CoronaCheck-app in de horeca onuitvoerbaar en discriminerend. De Drie Gezusters-baas stelt dat het kabinet de horeca, met de nieuwe maatregelen opzadelt met een grote kostenpost. Daarnaast zou het gebrek aan persoon de maatregel niet uitvoerbaar maken.

Naast Meyer reageren ook andere horecabazen woest op de aangekondigde maatregelen, die op 25 september aanstaande in moeten gaan. Koninklijke Horeca Nederland krijgt dan ook meerdere signalen van kroegbazen die niet van plan zijn zich aan de maatregelen te houden.

Bronnen uit Den Haag meldden dinsdagmiddag dat het kabinet van plan is om een corona-toegangsbewijs verplicht te stellen op meerdere openbare plekken in de samenleving. Naast de horeca, bioscopen en theaters, mag de nachthoreca vanaf de 25e weer open tot middernacht. Maar ook hier zouden CoronaChecks verplicht worden gesteld.