Egels tellen tijdens jaarlijkse Egelweekend: “Gaat slecht met de populatie”

Dit weekend is het jaarlijkse Egelweekend. Mensen worden opgeroepen om op zaterdag en zondag egelwaarnemingen door te geven.

Het Egelweekend is een initiatief van de Zoogdiervereniging, de Egelwerkgroep, Jaarrond Tuintelling en OERRR. De eerste landelijke egeltelling vond dertien jaar geleden plaats. Door de jaren heen zijn er interessante data verzameld over de verspreiding van egels in ons land. Bij de editie van vorig jaar werden er 2.461 egels geteld. Dat is een zorgelijk aantal. Uit tellingen van het Netwerk Ecologische Monitoring blijkt dat de egelpopulatie sinds 1994 met 67 procent is afgenomen.

Tuintelling

Uit cijfers blijkt dat in sommige jaren de egelpopulatie iets toe neemt, maar over het geheel is een afname te zien. De oorzaak is de verstedelijking: het verdwijnen van natuurlijk leefgebied. Ook roofdieren en de droge zomers van de afgelopen jaren hebben een rol gespeeld. Met de groei van steden en dorpen worden tuinen voor egels steeds belangrijker. Maar waar wonen de egels zoal? En hoeveel zijn er? Op die vragen hoopt men dit weekend antwoord te krijgen. Egelwaarnemingen kunnen door worden gegeven via deze website.

Wanneer kun je egels het beste spotten?

“Egels zijn vooral goed te zien als het donker is, dan gaan ze op zoek naar voedsel. Mocht je een egel zien, zorg dan uiteraard dat je het dier niet verstoort.”