Eerste paal voor nieuwe pand iederz gaat donderdag de grond in

Aanstaande donderdag gaat de eerste paal de grond in voor de nieuwbouw van iederz, op de hoek van de Uppsalaweg en Silkeborgweg op bedrijventerrein Euvelgunne.

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe iederz-pand verliepen niet vlekkeloos. Begin juni bleek er een fout te zijn geslopen in de vergunning voor de bouw van het nieuwe onderkomen van het leer-werkbedrijf van de gemeente. Een vertraging van een half jaar dreigde, maar een versnelde procedure zorgde ervoor dat de bouw nu toch van start kan gaan.

iederz is momenteel gehuisvest op meerdere locaties aan de Hooghoudtstraat, de Van der Hoopstraat en de Peizerweg. . Met de nieuwbouw komt het hele bedrijf onder één dak.

Volgens verantwoordelijk wethouder Carine Bloemhoff (werk en participatie) wordt het een prachtig nieuw onderkomen voor het leer-werkbedrijf: “De nieuwe locatie is gericht op de toekomst en zorgt voor een goede, prettige en veilige werkomgeving van alle werknemers. In het nieuwe prachtige gebouw kan iederz zich ontwikkelen tot een organisatie die gericht is op werk én ontwikkeling met een grote diversiteit aan werkzaamheden”.