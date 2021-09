Eerste paal voor nieuw gebouw iederz zit in de grond; werk-leerbedrijf vanaf 2023 onder één dak

nieuws

Foto: Henk Tammens voor Gemeente Groningen

De eerste paal voor de nieuwbouw van iederz, op de hoek van de Uppsalaweg en Silkeborgweg op bedrijventerrein Euvelgunne, ging donderdagmiddag in de grond. Wethouder Carine Bloemhoff nam plaats in de hei-installatie om de symbolische bouwstart te voltooien.

Dat was voor Bloemhof ‘een spannend, maar bijzonder moment’, zo stelt de wethouder: “Ik had dit nog nooit eerder gedaan, op zo’n heimachine. De paal moest 21 meter diep de grond in, dus die moet wel stevig vastzitten!”

Iederz is momenteel gehuisvest op meerdere locaties aan de Hooghoudtstraat, de Van der Hoopstraat en de Peizerweg. .Met de nieuwbouw komt het hele bedrijf onder één dak. De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe iederz-pand verliepen niet vlekkeloos. Begin juni bleek er een fout te zijn geslopen in de vergunning voor de bouw van het nieuwe onderkomen van het leer-werkbedrijf van de gemeente. Een vertraging van een half jaar dreigde, maar een versnelde procedure zorgde ervoor dat de bouw nu toch van start kan gaan.

In de nieuwbouw is ruimte voor de ambitie van Iederz, die zich wil ontwikkelen van een organisatie met alleen beschutte werkplekken, tot een leer- en werkorganisatie. “We vinden het belangrijk dat alle werknemers van de gemeente Groningen in een goede omgeving hun werk kunnen doen”, verklaarde de wethouder. “Vandaar dat we hebben gekozen voor deze nieuwbouw.

De medewerkers verhuizen begin 2023 naar het nieuwe pand.

Kijk hoe @CarineBloemhoff de eerste paal van de nieuwe @iederz locatie vakkundig in de grond slaat. En let ook op de afwerking door Jessica en Jairo van iederz. Nu moet het wel goedkomen met de nieuwbouw💪 pic.twitter.com/AzapAjWH8H — Gemeente Groningen (@gem_groningen) September 30, 2021