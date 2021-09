Eerste notulenschrift De Ploeg overgedragen aan Groninger Archieven

nieuws

foto: Dieuwert Tuinstra

Het eerste notulenschrift van kunstenaarsvereniging De Ploeg is deze week overgedragen aan de Groninger Archieve. Dat is woensdag bekendgemaakt.

De Ploeg is een kunstenaarscollectief dat in 1918 in de stad Groningen werd opgericht door een groep kunstenaars die vond dat er in de stad te weinig ruimte was om zich te ontwikkelen. In het notulenboek staat veel informatie uit die periode. Bijvoorbeeld hoe men aan de naam De Ploeg is gekomen. Het eerste notulenboek bestrijkt de periode van 1918 tot 1923.

Alle andere notulenboeken waren reeds in bezit van de Groninger Archieven. Het eerste boek was nog nooit overgedragen, mede omdat het de afgelopen decennia meerdere keren vermist is geweest, en vaak ook jarenlang zoek bleef. De laatste jaren was het in bezit van voorzitter Willem Corsius, die het boek in 2016 terugvond. Corsius zwaait komende week af als voorzitter, en dat vond hij het moment om ook het laatste notulenschrift over te dragen aan de Groninger Archieven.