Drukke avondspits op zuidelijke ringweg door werkzaamheden

Foto: webcam Gasunie

Verkeer op de zuidelijke ringweg moet dinsdag aan het einde van de middag rekening houden met een vertraging van tien minuten tot een kwartier. Door werkzaamheden loopt het op verschillende plekken vast.

Door asfalteringswerkzaamheden bij het Stadspark is de toerit naar de A7 deze week afgesloten. Op de A7 nabij het Stadspark loopt het vast. Ook op de westelijke ringweg staat het richting het Vrijheidsplein vast. “Opvallend is dat het bij Hoogkerk, bij het P+R-terrein ook helemaal vastloopt”, vertelt een ooggetuige. “Vermoedelijk nemen veel mensen die in Groningen-Zuid werken een sluiproute die via Eelderwolde loopt.”

Volgens de ooggetuige is het dinsdag drukker op de weg in vergelijking met eerdere dagen.