Storing Driebondsbrug verholpen: “Knipperende lampen zorgden voor gevaarlijke situatie”

nieuws

Foto: Michel Eising

De Driebondsbrug heeft donderdag in het begin van de middag enige tijd in storing gestaan. Volgens omstanders zorgde de storing voor gevaarlijke situaties.

“De lampen van de brug knipperen”, vertelt Michel Eising die bij de brug staat. “Dat euvel speelt sinds 12.15 uur, en je ziet dat het voor twijfel zorgt bij het wegverkeer. Automobilisten schrikken en trappen ineens op de rem.” Volgens Eising is er direct melding gemaakt bij de eigenaar van de brug, bij Rijkswaterstaat, en ook is er contact gelegd met de 112-meldkamer.

Rond 13.00 uur waren de problemen opgelost. Over de oorzaak is niets bekend. De Driebondsbrug ligt over het Eemskanaal net ten noorden van knooppunt Euvelgunne, en ten zuiden van de aansluiting Oosterhoogebrug met de N360. Het is onbekend hoe lang de problemen gaan duren.

Volgens Eising remmen automobilisten, bij het zien van de knipperende lampen, af en zorgt dit voor gevaarlijke situaties zoals in dit filmpje is te zien: