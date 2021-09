Drie orkesten paraderen door Ten Boer: ‘We blazen corona weg’

nieuws

Jan Borkent en kleinzoon zien het fietsmuziekkorps Crescendo passeren (Foto: Bram Koster)

De bijna iconische anderhalve meter: afgelopen zaterdag verdween-ie, samen met een aantal andere coronamaatregelen. Op dezelfde dag trekken drie orkesten door de straten van Ten Boer. ‘Hiermee hebben we hopelijk corona voorgoed weg kunnen blazen.’

Even voor half zeven

Even voor half zeven verzamelen de eerste Ten Boersters zich al nieuwsgierig op straat. ‘Sta ik hier goed? Komen ze hier zo langs?,’ vraagt een man aan een verkeersregelaar. De man staat goed. Fiets muziekkorps Crescendo komt hier zo langs.

Sterker nog, in de verte verschijnt de stoet al. Al blazend, al drummend en al fietsend trekken de muzikanten voorbij. De komende drie kwartier doen ze tientallen straten van Ten Boer aan, samen met twee andere muziekgroepen. De intentie: ‘Corona wegblazen,’ vertelt Harm Meijer.

Beetje opvrolijken

Samen met zijn vrouw Martha bedacht Meijer het muziekevenement niet alleen, hij financierde het ook grotendeels. ‘Wij hebben niet veel last van corona gehad, maar veel bewoners van Ten Boer wel. Wij wilden de boel een beetje opvrolijken. Op een feestelijke manier blazen we vanavond corona aan de kant en geven we een stukje moed voor toekomst.’

Verder blijft het oudere echtpaar het liefst op de achtergrond en vroeg het muziekvereniging Volharding de organisatie op zich te nemen. Dat het evenement uiteindelijk is samengevallen met een dag waarop ook veel coronamaatregelen zijn versoepeld, is eigenlijk toeval, vertelt organisator Freek van der Ploeg.

‘Toen wij begonnen met de organisatie, was het nog steeds de vraag: zou het überhaupt door kunnen gaan? Maar vandaag is de anderhalvemetermaatregel afgeschaft, dus het kan perfect op deze manier.’

Dansen met kleinzoon

Naast Crescendo nemen zaterdagavond ook Jong Pasveer uit Leeuwarden en Gruno’s Postharmonie uit Stad een deel van Ten Boer voor hun rekening. Inwoners reageren enthousiast op de passerende muzikanten.

‘Fantastisch,’ zegt Jan Borkent, die staat te dansen met zijn kleinzoon. ‘Leuk sfeertje ook, het hele dorp loopt uit,’ constateert Remko Klunder. ‘Het ging wel heel snel, ze waren zo voorbij,’ vindt Ineke Slager.

Afzijdig biertje

Om 19.30 uur verzamelen de drie orkesten zich op het Koopmansplein, waar honderden mensen hen staan op te wachten.

Maar één man houdt zich afzijdig. Hij leunt wat tegen een muurtje, waarop een flesje bier staat opgesteld. Geniet deze man wel, zoals de rest van de mensenmassa? ‘Ik geniet sowieso. Ik houd gewoon niet van te veel mensen in mijn rug.’ Het biertje gaat de lucht in. ‘Proost.’

Ik denk het niet

De afsluitende noten zijn die van het Groningse volkslied. ‘Hiermee hebben we hopelijk corona voorgoed weg kunnen blazen uit Ten Boer,’ spreekt organisator Van der Ploeg de menigte toe. ‘Nou, dat denk ik niet hoor,’ mompelt een schijnbaar minder optimistische vrouw.

Bekijk hieronder de reportage van OOG TV over dit onderwerp: