Drie bedrijven blijven in de race voor Groninger Ondernemersprijs

Foto: Groninger Ondernemersprijs

Constructiebedrijf De Verbinding uit Groningen is, samen met Lift-Tex uit Tolbert en Next Generation Shipyards uit Lauwersoog, één van de drie finalisten voor de Groninger Ondernemersprijs. Dat maakte de jury van de prijs donderdagavond bekend bij Noorderpoort in Delfzijl.

De drie bedrijven werden gekozen uit tien genomineerden. Daarbij zaten vier andere bedrijven uit Groningen (iWink, LCW, de Maripaan Groep en Oosterpoort Opleidingen). Zij behoren nu tot de afvallers. De genomineerde ondernemingen werden deze zomer geïnterviewd door vakspecialisten van De Haan Advocaten & Notarissen, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank Groningen & Drenthe.

Alle tien bedrijven hielden daarnaast een aantal pitches. Donderdagmiddag vertelden zij waarom zij de prijs zouden moeten winnen. Vervolgens maakte de jury, met gedeputeerde IJzebrand Rijzebol als voorzitter, bekend wie doorgaan in de strijd om de prijs. De drie bedrijven zijn volgens de jury gekozen, omdat ze financiële spankracht hebben getoond, een uniek product verkopen die toekomstbestendig is en getuigen van een echt Gronings karakter.’

De Groninger Ondernemingsprijs 2021 wordt officieel uitgereikt aan één van deze drie, tijdens de feestelijke Finale in MartiniPlaza Groningen op donderdagavond 18 november.