Dreamcourt Orionpark feestelijk geopend door wethouder

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Berndt Benjamins (D66) van Cultuur heeft zondagmiddag het Dreamcourt in het Orionpark aan de Grote Beerstraat feestelijk geopend.

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de realisatie van het Dreamcourt. De afgelopen jaren was de plek in gebruik als basketbalveld. Door de ombouw naar een Dreamcourt moet het een veilige en aantrekkelijke plek worden waar gebasketbald kan worden, maar waar bewoners elkaar ook kunnen ontmoeten. Bij de ombouw is het basketbalveld omgeturnd in een kunstwerk door kunstenaars Joram Roukes en Shon Price. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door jongeren uit de buurt.

Bij het maken van het kunstwerk kregen de kunstenaars ook hulp van kinderen uit de wijk. Daarmee hopen Roukes en Price het verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefomgeving aan te wakkeren en het sporten te stimuleren. Om het project in goede banen te leiden is er vanuit de gemeente Groningen intensief samengewerkt met onder meer WIJ Jeugdwerk, de cultuur- en buurtsportcoach en de JOGG-regisseur. Tijdens de opening gaven basketballers clinics en demo’s en werden er verschillende activiteiten door Urban House Groningen verzorgd.