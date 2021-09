“Donderdag zeer warm met 27 graden, in het weekend buien en 21 graden”

nieuws

Foto: John den Hollander

De warme nazomerdagen lijken een kort leven beschoren. Vanaf komend weekend doet de temperatuur een stapje terug en neemt ook de onstabiliteit toe. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het zonnig en zeer warm met temperaturen die oplopen naar 27 graden”, vertelt Kamphuis. “Er is veel zon met in de middag langzaam toenemende bewolking, gevolgd door een lokale bui. De wind uit het zuiden tot zuidoosten is zwak, windkracht 2, en het voelt drukkend warm aan. Vrijdag is er meer bewolking en vooral in de middag neemt de kans op een paar stevige buien toe. Onweer en lokaal veel regen behoren tot de mogelijkheden. Met 23 graden is het ook wat minder warm.”

“Op zaterdag en zondag vallen er enkele buien en doet het kwik met 21 graden opnieuw een stapje terug. Maandag en dinsdag gaan droog verlopen waarbij het op maandag 20 graden worden en op dinsdag 23 graden. Op woensdag neemt de kans op een bui weer toe.”

