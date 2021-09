“Donderdag wolkenvelden met kans op een buitje, op zondag 22 graden”

nieuws

De onstabiliteit lijkt na zondag toe te gaan nemen, waarbij er vanaf dan dagelijks kans is op een bui. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag zijn er wolkenvelden, met een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de dag is er kans op een buitje. Bij een stevige westelijke wind, windkracht 4 tot 5, wordt het 18 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. De temperatuur schommelt dan rond de 20 graden.”

“Op zaterdag zijn er wolkenvelden met in de loop van de dag steeds vaker een voorzichtig doorbrekende zon. Bij rustige condities komt de maximumtemperatuur op 20 graden te liggen. Zondag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt 22 graden. Wel neemt de kans op een bui wat toe. De eerste dagen na het weekend is het een graad of 20, en is er dagelijks kans op een bui.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.