Donderdag protestmars in Stad tegen kamernood onder internationale studenten

nieuws

Een tentenkamp van Shelter Our Students voor het Academiegebouw aan het Broerplein - Foto: Joey Lameris

De samenwerkende studentenorganisaties binnen ‘Shelter Our Students’, het initiatief waarbij internationale studenten die een kamer zoeken in contact gebracht worden met aanbieders, houden donderdag een protestmars door de binnenstad.

“Er is een woningnood in Groningen en we kunnen hier niet meer tegen, er moet iets gebeuren”, zo laat Shelter Our Students vrijdag weten. “We houden een mars om universiteit en gemeente ter verantwoording te roepen.”

Opvang niet voldoende; SOS eist actie van RUG en gemeente

De noodopvanglocaties voor internationale studenten zitten zo goed als vol en ook Shelter Our Students heeft inmiddels zo’n honderd studenten gekoppeld aan een lokale aanbieder van een slaapplek. Maar het is niet genoeg. Inmiddels staat de aanmeldingenteller van SOS op vijfhonderd, maar zijn er slechts 150 mensen die een slaapplek hebben aangeboden en zo’n 75 studenten hebben inmiddels een plek. Daarnaast zitten de noodopvanglocaties zo goed als vol.

Shelter Our Students wil zo snel mogelijk extra noodopvanglocaties, als tijdelijke oplossing. Op de langere termijn moet er beter gecommuniceerd worden met aspirant-studenten, nog voordat ze naar Groningen komen. Daarnaast wil de organisatie dat er een grote campus wordt gebouwd op het Zerniketerrein.

De protestmars begint en eindigt bij het Academiegebouw aan de Broersstraat en is volledig coronaproof. De actie begint om 12.00 uur.