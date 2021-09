“Donderdag later op de dag regen, ook komende dagen buien bij 15 graden”

nieuws

De herfst heeft haar intrede gedaan in Nederland. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het de komende dagen ook herfstachtig.

“Donderdag schijnt er eerst zo nu en dan een waterig zonnetje”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het zwaar bewolkt, gevolgd door regen. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4, wordt het 15 graden. Op vrijdag is het bewolkt met in de ochtend een spatje motregen. In de loop van de middag volgt meer regen. Het wordt dan 16 graden.”

“In het weekend is het overdag vaak droog, maar volgt in de loop van de middag of in de avond regen. Op zaterdag wordt het 17 graden, op zondag ligt de maximumtemperatuur rond de 15 graden. In de nieuwe week volgen er op maandag en dinsdag weer enkele buien. Ook dan blijft het koel bij 15 graden.”

