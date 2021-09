“Donderdag eerst bewolkt met later wat zon, in het weekend droog en 19 graden”

nieuws

De komende dagen gaan droog verlopen waarbij het bewolkt is, maar soms ook de zon zich even laat zien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is er eerst veel bewolking en vooral later op de dag kan de zon vanuit het noordwesten wat vaker doorbreken”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit west tot noordwestelijke richting, windkracht 3 tot 4, wordt het 9 graden. Het blijft droog. Op vrijdag is het eerst nevelig met veel bewolking. Vooral later op de dag volgen opklaringen. Het blijft droog bij 20 graden.”

“Zaterdag tot en met maandag is het droog weer met in de ochtend vaak wolken en in de middag perioden met zon. Bij een zwakke of matige wind uit oostelijke richting wordt het 18 of 19 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.