“Donderdag bewolkt en 19 graden, vanaf zondag warm en zonnig nazomerweer”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Na een aantal bewolkte dagen lijkt het vanaf komende zondag nazomer te worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag zijn er wolkenvelden met in de middag wellicht een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 1 of 2, wordt het 18 of 19 graden. Op vrijdag is er eerst veel bewolking maar in de middag wordt de wolkendeken dunner en breekt de zon op meer plaatsen door. Het wordt dan 20 graden.”

“Op zaterdag zijn er opnieuw wolkenvelden die maar moeizaam oplossen. Pas later op de dag laat de zon zich af en toe zien. Bij rustig weer wordt het 18 of 19 graden. Zondag is het zonnig en warm bij 23 of 24 graden. Na het weekend blijft het de eerste dagen warm met temperaturen rond 23 graden en daarbij is er flink wat zon. Wel waait er een stevige oosten- tot zuidoostenwind.

