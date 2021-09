Donar wint wederom van Leicester Riders

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft ook de tweede oefenwedstijd tegen Leicester Riders gewonnen. Zondagmiddag werd het in MartiniPlaza 90-72.

Net als afgelopen vrijdag in Veendam (70-59) hadden de Groninger basketballers zondag weinig moeite met de Engelsen. Na het eerste kwart was er al een klein gaatje geslagen (19-12), en bij rust was het verschil al 14 punten: 43-29. Aan het eind van het derde kwart was Donar een puntje verder uitgelopen: 69-54.

Topscorers bij Donar waren Lotanna Nwogbo met 21 punten, Amanze Egekeze met 13 punten en Austin Luke en Henry Caruso met beiden 12 punten.