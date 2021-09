Donar wint in Veendam van Leicester Riders

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De basketballers van Donar hebben vrijdagavond in de Wildervanckhal in Veendam gewonnen van Leicester Riders. Het werd 70-59.

De Groningers werden in deze oefenwedstrijd gecoacht door assistent-coach Jan Stalman, omdat hoofdcoach Matthew Otten vrijdag vader is geworden van een dochter. De wedstrijd begon met lage scores. Na het eerste kwart was het nog maar 14-10, en bij rust was de stand 29-26. In het derde kwart, dat eindigde bij 49-41, werd het verschil al groter. In het laatste kwart werd het verschil nog even 15 punten.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison met 15 punten en Henry Caruso met 12 punten.

Komende zondag om 14.00 uur speelt Donar nogmaals tegen Leicester Riders, maar dan in MartiniPlaza.