Donar wint in eerste thuiswedstrijd van Apollo

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag, twee dagen na de nederlaag van afgelopen vrijdag tegen Aris Leeuwarden, in eigen huis gewonnen van BC Apollo uit Amsterdam. De Groningers liepen na rust ver uit: 96-60.

Bij Donar ontbraken Thomas Koenis (griep) en Henry Caruso (blessure). De Amsterdammers maakten het de thuisploeg aanvankelijk flink lastig, en kwamen een paar keer op voorsprong. Na de eerste 10 minuten was de stand nog gelijk: 19-19. In het tweede kwart werd een eerste gat geslagen, en bij rust was het al 43-28. Na rust liep Donar flink uit; eerst tot 76-45 aan het eind van het derde kwart. In het laatste kwart kregen de jeugdspelers van Donar speeltijd.

Topscorers bij Donar waren Donte Ingram met 23 punten (+ 10 rebounds), Amanze Egekeze met 22 punten en Marquis Addison met 20 punten.

Komende woensdag begint voor Donar het Europese avontuur, in de bubble in MartiniPlaza. De tegenstander is nog niet bekend.