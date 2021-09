Donar verliest openingswedstrijd tegen Aris

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen jammerlijk verloren. De Groningers gingen vrijdagavond in Leeuwarden in de slotseconde ten onder tegen Aris Leeuwarden: 81-80.

Al binnen een halve minuut waren er problemen met het nieuwe scorebord in sporthal Kalverdijkje. Pas na een kwartier kon de wedstrijd voortgezet worden. De thuisploeg kon goed tegenstand bieden aan Donar, dat speelde zonder spelverdeler Austin Luke. Na het eerste kwart stonden de Groningers één punt voor: 23-24. Donar kende een slecht tweede kwart, waarin de Friezen een voorsprong van 7 punten namen. Bij rust waren daar nog 4 van over: 45-41.

In het derde kwart stelde Donar orde op zaken. Een 50-44 achterstand werd omgezet in een 50-54 voorsprong. Aan het eind van het kwart was Donar uitgelopen tot 56-64. In het laatste kwart leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht. Halverwege leidden de Groningers met 61-74, maar daarna kwam de thuisploeg sterk terug. Met nog 6 seconden te spelen, bij de stand 78-80, mocht Leon Williams van Donar 2 vrije worpen nemen. Hij miste ze allebei, waarna Ar’mond Davis van Aris met een driepunter in het slotsignaal de wedstrijd besliste.

Topscorers bij Donar waren Henry Caruso met 18 punten, Donte Ingram met 14 punten en Amanze Egekeze met 13 punten. Topscorer bij Aris Leeuwarden was George Brock met 21 punten.

Komende zondagmiddag is de eerste thuiswedstrijd van Donar. Dan speelt de ploeg van coach Matthew Otten tegen Apollo uit Amsterdam.