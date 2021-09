Donar verliest laatste oefenwedstrijd

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de laatste wedstrijd in de oefencampagne verloren. De Groninger basketballers wisten zondagmiddag in Zwolle in de slotseconden niet te winnen van Landstede Hammers: 79-77.

De verschillen tussen beide ploegen waren klein. Na het eerste eerste kwart was het 22-20, bij rust 37-39. Na drie kwarten stond de tussenstand 60-58 op het scorebord. De slotfase was razendspannend, en de Zwollenaren trokken uiteindelijk aan het langste eind.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison met 20 punten, Austin Luke met 16 punten en Amanza Egekeze met 15 punten. Bij Landstede Hammers was Naba Echols topscorer, met 24 punten.

Komende vrijdag begint de competitie voor Donar met een uitwedstrijd in Leeuwarden tegen Aris. De zondag daarop is de eerste thuiswedstrijd, tegen Apollo uit Amsterdam.