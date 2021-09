Donar neemt het in Europese kwalificatiewedstrijd op tegen Swans Gmunden

nieuws

Donar-speler Lotanna Nwogbo (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Donar nemen het woensdagavond in de eerste kwalificatiewedstrijd voor de FIBA Europe Cup op tegen Swans Gmunden. De Oostenrijkers wonnen dinsdagavond van KK Kumanovo.

Swans Gmunden was in de wedstrijd veel sterker. Halverwege de wedstrijd stond het al 24-39 in het voordeel van de Oostenrijkers. Uiteindelijk werd de eindstand op 60-83 bepaald. Daarmee heeft Swans Gmnunden zich geplaatst voor de volgende ronde, waarin het Donar tegen komt. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 20.00 uur gespeeld. De winnaar van deze wedstrijd speelt vrijdagavond in de finale tegen CSO Voluntari uit Roemenië of Benfica uit Portugal.

In Martiniplaza worden deze week alle kwalificatieduels voor Groep A in de FIBA Europe Cup gespeeld. De teams leven deze periode in een bubbel, waarmee men poogt om het coronavirus buiten de deur te houden.