Donar in finale om Europees ticket groepsfase

Donar-speler Lotanna Nwogbo (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar speelt komende vrijdag in MartiniPlaza in de finale om een plaats in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. De Groningers wonnen woensdagavond in de halve finale van Swans Gmunden uit Oostenrijk met 80-53.

Donar, nog steeds zonder de geblesseerde Henry Caruso, ging prima van start en stond na het eerste kwart met 12-22 voor. Daarna ging alles verkeerd: de ploeg kwam in de eerste bijna 6 minuten niet tot scoren, terwijl Gmunden 13 punten maakte, mede door een serie driepunters. Tot aan de rust wist Donar toch nog 14 punten te scoren. Halverwege de wedstrijd was de stand 29-36. Na rust waren de rollen omgekeerd. Donar liep flink uit, tot 44-66 aan het eind van het derde kwart. In het laatste kwart werd er nog maar weinig gescoord door beide ploegen.

Topscorers bij Donar waren Lotanna Nwogbo met 22 punten, en Austin Luke en Donte Ingram met beiden 13 punten.

Donar staat vrijdag tegenover Benfica. Het duel begint om 19.30 uur.