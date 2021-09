Diverse derby’s bij start competities amateurvoetbal

sport

Foto Andor Heij: GVAV Rapiditas - Gruno

De competities in het amateurvoetbal starten dit weekeinde. Er staan meteen enkele derby’s in de eerste en tweede klassen op het programma.

In de eerste klasse E op zaterdag spelen Oranje Nassau en VV Groningen tegen elkaar. Beide ploegen gaan naar verwachting mee doen in de bovenste regionen. PKC’83 speelt in dezelfde klasse thuis tegen Zeerobben.

In 2J op zaterdag speelt Gorecht uit Haren in Assen tegen LTC. The Knickerbockers heeft een uitwedstrijd tegen NEC Delfzijl.

In de eerste klasse F op zondag krijgt SC Stadspark Heerenveen op bezoek. GRC Groningen gaat in Winschoten proberen de eerste punten te pakken bij WVV.

In 2L op zondag spelen alle Groninger verenigingen tegen elkaar. GVAV Rapiditas ontvangt Helpman en FC Lewenborg is de gastheer van Gruno.

In de hoofdklasse A van het zondagvoetbal staat de vijfde competitieronde al op het programma. Be Quick 1887 staat vijfde en speelt thuis tegen VOC uit Rotterdam.