Diverse bekeuringen en achtervolging bij grote alcoholcontrole in Stad

Foto: 112groningen.nl

De politie heeft zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag een grote alcoholcontrole gehouden in de stad. Bij de controle werden diverse bekeuringen uitgedeeld.

De controle begon om 18.00 uur op de Hereweg, nabij de Van Mesdagkliniek. Ook stond men op de Aweg. De controle op de Hereweg werd later in de avond verschoven naar de Zuiderbegraafplaats. Bij de controles werden in totaal 867 blaastesten afgenomen. Van hen bleken er tien teveel gedronken te hebben. Bij vijf blaastesten zat het boven de grens, zodat er een bekeuring werd gegeven. Drie automobilisten moesten hun rijbewijs inleveren. Bij de controle werd er ook steekproefsgewijs op drugsgebruik, maar niemand werd hier positief op getest.

Diverse bekeuringen

Daarnaast werden er verschillende bekeuringen uitgedeeld voor andere anderen. Zo kregen drie bestuurders een bekeuring voor het niet laten zien van het rijbewijs, vijf keer voor het rijden in een geslotenverklaring, drie keer door de telefoon te gebruiken als bestuurders en één keer omdat het voertuig te donkere ramen had.

Achtervolging

Bij de controle op de Aweg probeerde de bestuurder van een motorscooter de controle te omzeilen. De bestuurder ging er voor de politie vandoor. Na een achtervolging wisten agenten de bestuurder toch aan te houden. De bestuurder ging hierbij onderuit en kon daarop worden ingerekend. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.