foto: Roel Breet

Directeur Gijs Lensink vertrekt bij RTV Noord. Aanleiding is de onrust die al maanden bij de omroep speelt. Het nieuws is woensdagmiddag door de regionale omroep bekendgemaakt.

Lensink (59) begon tien jaar geleden als directeur van RTV Noord. Na de start van een intern veranderingsproces, met betrekking tot de journalistieke en organisatorische koers, ontstond er onrust binnen de omroep. Columnist en radiomaker Willem van Reijendam werd de laan uitgestuurd na een kritische column over de doorgeslagen managementcultuur in het land. Van Reijendam werd ontslagen omdat het management van RTV Noord zich aangesproken voelde. Het wegsturen van Van Reijendam bracht veel teweeg op de redactie van RTV Noord. Volgens sommige medewerkers zou er sprake zijn van een angstcultuur. Niet veel later meldde hoofdredacteur Mischa van den Berg zich ziek. Voormalig hoofdredacteur Pieter Sijpersma van het Dagblad van het Noorden werd gevraagd om Van den Berg tijdelijk te vervangen.

Volgens Lensink vraagt de situatie om nieuw leiderschap, waarop hij besloten heeft om ruimte te maken voor een opvolger. De voorzitter van de Raad van Toezicht van RTV Noord heeft laten weten de keuze van Lensink te respecteren. Men gaat op zoek naar een interim-bestuurder.