Directeur GGD Jos Rietveld per 1 mei met pensioen

nieuws

Jos Rietveld stopt per 1 mei volgend jaar als directeur van de GGD Groningen. Hij gaat dan met pensioen.

Rietveld: “In het voorjaar 2022 word ik 66 en dat vind ik een passend moment om te stoppen. Ik heb dan 43 jaar gewerkt, waarvan de laatste 20 jaar in eindverantwoordelijke functies. De afgelopen anderhalf jaar stond sterk in het teken van de coronabestrijding en dat was de pittigste periode uit mijn loopbaan.

Wethouder Isabelle Diks, tevens voorzitter van het GGD-bestuur, zegt: “In de afgelopen anderhalf jaar heeft GGD Groningen zich onder zijn leiding knap staande gehouden in een situatie waarin veel van de organisatie werd gevraagd.”

Rietveld is na zijn pensionering van plan één of meer boeken te schrijven. De GGD gaat op zoek naar een opvolger voor hem.