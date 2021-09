“Dinsdag zonnige perioden bij 23 graden, komend weekend droog en 19 graden”

nieuws

Vanaf donderdag wordt het rustig nazomerweer. Dinsdag wordt de warmste dag van de week. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden en is het warm bij 23 graden als maximumtemperatuur”, vertelt Kamphuis. “Later in de middag neemt de bewolking toe en vanavond en in de nacht naar woensdag vallen er een paar buien met kans op onweer. Et waait een zwakke wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2.”

“Woensdag is er nu en dan zon maar komt het ook tot een paar buien of buitjes. Het wordt 21 of 22 graden. Op donderdag is er veel bewolking, maar vrijdag laat de zon zich al weer wat vaker zien. Op beide dagen blijft het droog en is het rustig weer bij 19 of 20 graden. Tijdens het weekend is het overwegend droog met af en toe zon wordt het nog altijd een graad of 19.”

