“Dinsdag wisselend bewolkt, komend weekend 22 tot 24 graden bij flinke zonnige perioden”

De komende dagen blijft het rustig nazomerweer. Na toenemende buienkansen op donderdag lijkt komend weekend flink zonnig te gaan verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is het wisselend bewolkt waarbij er vooral in de loop van de dag steeds bredere opklaringen zijn”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een matige wind uit het westen, windkracht 3 of 4, wordt het 19 graden. Op woensdag zijn er eerst wolkenvelden, maar later volgen perioden met zon. Het wordt dan 20 graden.”

“Op donderdag is er in de ochtend kans op een licht buitje en breekt in de middag de zon af en toe door. Het wordt 19 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn de veranderingen klein, maar op zondag, en mogelijk ook op maandag, zou het met 22 tot 24 graden wel eens een stuk warmer kunnen worden. Tevens zijn er dan flinke zonnige perioden.

