“Dinsdag droog en opklaringen, later in de week zware windstoten, buien en 14 graden”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Zoals het nu lijkt wordt dinsdag de dag met de hoogste temperaturen van deze werkweek. Vanaf woensdag krijgen we een bezoek van de herfst. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag blijft het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 18 graden. Op woensdag is er veel bewolking. In de ochtend zijn er perioden met regen en in de middag enkele buien met kans op zware windstoten. Tussen de buien door is het droog. Bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 5, koelt het af tot 14 graden. In het Lauwersmeergebied is een windkracht 6 mogelijk.”

“Op donderdag blijft het tot in de middag droog en wordt het opnieuw 14 graden bij een stevige zuidelijke wind. Op vrijdag blijft het tot in de avond droog, en ook op zaterdag kunnen we een droge dag verwachten. Op vrijdag wordt het 17 graden, op zaterdag ligt de maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op zondag kan het 17 of 18 graden worden, maar dan gaat het wel weer flink waaien en regenen.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.