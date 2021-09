Diefstal ‘Groninger Van Gogh’ kost Baarnaar acht jaar cel

De 59-jarige Nils M. uit Baarn is vrijdagmiddag veroordeeld tot een celstraf van acht jaar, voor de roof van twee kunstwerken uit verschillende musea. Onder deze kunstwerken is ook het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen van Vincent van Gogh, eigendom van het Groninger Museum.

De rechtbank gaat met deze strafoplegging mee met de eis van het Openbaar Ministerie en legt de maximale straf op aan M.

De Van Gogh, die eigendom is van het Groninger Museum, werd op 30 maart 2020 gestolen uit het Singermuseum te Laren. Nils M. werd op 6 april van dit jaar aangehouden in zijn woning in Baarn. Bij de doorzoeking van zijn woning is een vuurwapen en munitie gevonden, en ruim 10.000 pillen MDMA.

De doeken zelf werden niet teruggevonden in de woning van de verdachte. Dat was ook in de lijn der verwachting, omdat verschillende bronnen meldden dat de werken voor 400.000 euro zouden zijn verkocht aan een drugscrimineel. Ook deze persoon, de Amersfoortse Roy K., is verdachte in deze zaak.