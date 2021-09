Dertigjarig bestaan kunstpaviljoens in Groningen gevierd met busreis

nieuws

Foto: Tschumi Paviljoen

Op zaterdag 11 september kunnen belangstellenden mee met een gratis busreis langs kunstinstallaties in Groningen, Appingedam en Delfzijl. Op deze dag wordt het dertigjarig bestaan gevierd van de kunstpaviljoens, die in 1990 in Groningen werden geplaatst voor het 950-jarig bestaan van de Stad.

Van de vijf paviljoens die destijds werden geopend, staan er nu nog steeds twee in de stad Groningen, namelijk het Tschumipaviljoen op het Hereplein en de bushalte van Rem Koolhaas op het Emmaplein. Daarnaast bestaat ook het Zaha Hadid-paviljoen nog steeds. Dit staat nu op Bedrijventerrein Fivelgo in Appingedam. De busreis doet daarna het Coop Himmelb(l)au paviljoen aan in Delfzijl.

Op 11 september aanstaande rijden er vier bussen door de provincie. Op de bussen gaan verhalenvertellers Rense Sinkgraven en Lilian Zielstra mee. De opstapplaatsen voor de busreis zijn het Hereplein in Groningen en Seaports in Delfzijl. De bussen vertrekken om 10:00 uur en 13:15 uur.

Op en rond de paviljoens zullen installaties en performances te zien zijn van de kunstenaars Raumlabour, Lambert Kamps, Ewa Doroszenko, Niklas Roy, Paula Biemans, Jorien Ketelaar en Luc Ex.

Mensen die meewillen met de gratis reis, moeten wel vooraf tickets bestellen. Dat kan via deze link.