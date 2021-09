Demissionair minister Arie Slob bezoekt Leon van Gelder

Demissionair minister Arie Slob van onderwijs bezocht maandag het Leon van Gelder in Vinkhuizen. Hij was op de middelbare school om te horen hoe zij de coronaperiode hebben ervaren.

Om vertraging na de coronacrisis in te halen krijgt het Leon van Gelder, net als alle andere scholen in Nederland, geld uit het Nationaal Programma Onderwijs. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld extra personeel inzetten en het lesprogramma meer op individuele leerlingen afstemmen. Reden voor de minister om juist deze school te bezoeken is dat ze dat laatste al lang voor de coronacrisis deden. Leerlingen met verschillende niveaus krijgen bijvoorbeeld samen les. Slob noemt dat een mooi voorbeeld. “Omdat ik zie dat men hier al jaren lang met een duidelijke visie onderwijs geeft. Ook de analyse die ze hebben gemaakt over de gevolgen van corona voor leerlingen en docenten, wat er nodig is om de komende tijd, dit schooljaar maar ook het schooljaar hierna, dat weg te werken. Hoe ze dat willen doen sluit heel nauw aan op de visie van de school, dat is mooi om te zien.”

Sociaal contact

Rector Jan Kuik denkt dat ze goed hebben kunnen laten zien hoe de school werkt en wat ze doen met het geld van het NPO. “We hebben bijvoorbeeld ambitiegesprekken die mentoren voeren met leerlingen en hun ouders. Dat is tijdens de coronaperiode ook doorgegaan, maar gelukkig kunnen we dat nu ook weer live doen. Daar halen we heel veel informatie uit.” Het belangrijkste is dat leerlingen contact hebben gemist. “De activiteiten, het sociale contact, het met elkaar op school zijn: dat hebben ze verreweg het meest gemist. Natuurlijk is het zo dat docenten stukjes van hun lesstof niet hebben kunnen behandelen online, maar het is overduidelijk dat leerlingen vooral het sociale contact gemist hebben.”