Deel kabinet bijeen in Catshuis om over coronamaatregelen te praten

Foto Jelmer Wijnstra

In het Catshuis is zondagmiddag een deel van het demissionaire kabinet bijeengekomen om te praten over de coronamaatregelen voor de aanstaande herfstperiode.

Op tafel ligt onder andere het vraagstuk of de anderhalvemeterregel afgeschaft kan worden, of er op meer plekken een verplicht coronatoegangsbewijs moet komen en of de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer gecontinueerd moet worden. Ook wordt er gesproken of er meer ruimte moet komen voor de evenementenbranche en de nachthoreca. Bij het overleg zijn deskundigen van het Outbreak Management Team, het OMT, aanwezig die toelichting geven wat het effect van een maatregel is, en wat het betekent voor de druk op de zorg.

Mondkapjes

De besluiten worden komende dinsdag toegelicht in een persconferentie, waarna op 25 september eventuele versoepelingen of extra maatregelen in zullen gaan. Op voorhand lijkt het er op dat het kabinet niet gaat stoppen met alle maatregelen. Zo heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) afgelopen week al laten weten dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer waarschijnlijk niet opgeheven wordt. De Jonge haalde daarbij als voorbeeld aan dat mensen met een zwakke immuunrespons er niet zo blij mee zullen zijn dat ze tegen iemand aangeplakt staan die de hele tijd in hun nek staat te ‘aerosolen’.

Coronatoegangsbewijs

De evenementenbranche en de nachthoreca hopen dat er snel versoepelingen komen. Zaterdag gingen er in Groningen 15.000 mensen de straat op om het kabinet duidelijk te maken dat heropening snel plaats moet vinden. Afgelopen week werd duidelijk dat het kabinet nadenkt om te gaan werken met een coronatoegangsbewijs voor horeca, uitgaansgelegenheden en kunst- en cultuurvoorstellingen.