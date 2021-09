De Stadswandeling: ‘Het verhaal gaat dat het in dit pand spookt’

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 30e aflevering van de Stadswandeling, wandelen Beno Hofman en Mirre van de Klok door de Ossenmarkt.

De Ossenmarkt is een plein net buiten het centrum van Groningen. Vanaf 1626 was de veemarkt, of de beestenmarkt, hier gevestigd. Vooral aan de noordkant van het plein staan verschillende monumentale panden waar Beno dan ook veel over weet te vertellen.

Het Sichtermanhuis, beter gezegd het Sichtermanpaleis, is het meest imponerende pand aan de Ossenmarkt. Het paleis is in opdracht van de Groningse VOC-directeur Jan Albert Sichterman gebouwd. In dienst van de VOC heeft hij ontzettend veel geld verdient in de Bengalen, het huidige Bangladesh. Het verhaal gaat dat het spookt in het huis.

In deze aflevering van de Stadswandeling besteden Beno en Mirre ook nog aandacht aan de schrijver Willem Frederik Hermans en de uitvinder van de auto.

Volgende week bezoeken Beno en Mirre de Rivierenbuurt.