De Stadswandeling: ‘De straatnamen in de Zeeheldenbuurt moeten blijven’

Tijdens de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 29e aflevering van de Stadswandeling, wandelen Beno Hofman en Mirre van de Klok door de Zeeheldenbuurt.

De Zeeheldenbuurt is begin twintigste eeuw ontworpen door stadsarchitect Mulock Houwer. De buurt ligt in het zuidwesten van de stad. Alle straten in de wijk zijn vernoemd naar Nederlandse zeehelden, bijvoorbeeld naar Michiel de Ruyter, Jacob van Heemskerck en de ontdekkingsreiziger Abel Tasman.

Abel Tasman was een Groningse ontdekkingsreiziger in dienst van de VOC. Tussen 1642 en 1644 ontdekte hij bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en Tasmanië. Tasmanië is dan ook vernoemd naar Tasman.

In deze aflevering wordt er onder andere nog aandacht besteed aan de onomstreden zeeheld Dorus Rijkers, vlootvoogd Jan van Brakel en de flat ‘de Hunker Bunker’.

Beno en Mirre bezoeken volgende week de Ossenmarkt.