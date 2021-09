UMCG: ‘Coronavaccinatie werkt goed tijdens behandeling tumoren in organen of weefsels’

nieuws

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Het merendeel van de patiënten met een tumor in een orgaan of weefsel, die daarvoor worden behandeld met immuuntherapie of chemotherapie, reageren goed op het coronavaccin. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, in samenwerking met twee andere Nederlandse ziekenhuizen, het RIVM en het Integraal Kankercentrum Nederland.

In het totaal zijn 503 patiënten met solide tumoren en 240 controlepersonen (allemaal partners van de patiënten) gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Het onderzoek liet 28 dagen na de tweede vaccinatie geen verschil in reactie zien tussen patiënten en controles.

De onderzoekers wilden graag weten of de respons van immuunsysteem wel bescherming biedt tegen het krijgen van COVID-19. Na de twee vaccinaties ontstond een adequate respons bij 93,1% van de patiënten die immuuntherapie kregen, 83,8% bij chemotherapie en 88,8% bij chemo-immuuntherapie. In de controlegroep werd een adequate respons gevonden bij 99,6% van de controlepersonen.

De resultaten van dit onderzoek zijn op maandag gepresenteerd op het congres van de European Society of Medical Oncology en worden gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet Oncology.