Coronastickers eind oktober verdwenen op treinstations

nieuws

Foto: Andor Heij

Medewerkers van de NS en spoorbeheerder ProRail zijn maandag begonnen met het verwijderen van de coronastickers op de stations. Men verwacht tot eind-oktober bezig te zijn om alle stickers in het land te verwijderen.

Maandag werden de eerste stickers verwijderd op het station in Vlissingen en op een aantal stations in West-Brabant. Het gaat onder andere om stickers waar reizigers opgeroepen worden om afstand te houden, om rechts te blijven lopen en om een mondkapje te dragen op de stations. Sinds afgelopen zaterdag de coronamaatregelen zijn versoepeld, gelden er ook minder strenge regels voor mensen die met het openbaar vervoer reizen. In de treinen en bussen moet nog wel een mondkapje gedragen worden, maar op de stations en op de perrons hoeft dit niet meer.

De stickers werden vorig jaar mei aangebracht. ProRail noemt het verwijderen een heugelijk moment: “Dat de stickers nu weg kunnen, markeert een belangrijk moment voor reizigers en ondernemers op de stations.” Om hoeveel stickers het precies gaat is onbekend, maar volgens de NS gaat het om ontzettend veel.