Coronarisiconiveau in Groningen blijft ‘ernstig’

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Het coronarisiconiveau in de veiligheidsregio Groningen blijft op zorgelijk staan. Dat blijkt uit de nieuwste versie van de coronarisicokaart.

Bij het bepalen van het risiconiveau wordt er gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners en het aantal ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners. De besmettingsgraad in Groningen ligt nu op 88, het aantal ziekenhuisopnames staat op 18,7. Op basis daarvan blijft Groningen op ‘ernstig’ staan. Negen regio’s staan nu op het hoogste risiconiveau. In de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Flevoland, Drenthe, Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Holland Zuid en Gooi en Vechtstreek is de situatie ‘zeer ernstig’.

Andere mutaties zijn er voor de regio’s Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Brabant-Zuidoost. Daar is de coronasituatie enigszins verbeterd. Deze regio’s staan nu op zorgelijk of ernstig. In geen enkele regio geldt het laagste niveau.