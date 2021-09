CoronaCheck-app bij vlagen overbelast

nieuws

Foto via Pixabay

De CoronaCheck-app is zaterdagavond bij vlagen overbelast. De oorzaak is dat te veel mensen tegelijkertijd een QR-code proberen op te halen.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat aan verschillende media weten dat het gebruik van de app soms even kan duren. Er wordt geadviseerd om de app later nog eens te proberen. Op social media maken diverse mensen gewag van problemen met het systeem. In principe kan de app gebruikt worden zonder internetverbinding, maar dat geldt niet voor mensen die in de app nog een code aan moeten maken. Ook kan de QR-code niet werken bij mensen die de app een tijdje niet gebruikt hebben.

Vanaf zaterdag zijn de coronamaatregelen in het land versoepeld. Zo moet mensen vanaf zaterdag een coronapas laten zien om toegang te krijgen tot horecagelegenheden, evenementen en concertzalen.