Corona demonstratie “De Naakte Waarheid”op Grote Markt

Op de Grote Markt was donderdagavond een demonstratie van een groep mensen die bezorgd zijn over de gevolgen die de coronacrisis heeft voor de kunst, de cultuur en de horeca. Tijdens deze demonstratie werd een dame langzaam ‘ontkleed,’ door papieren leuzen van haar lichaam te verwijderen.

“We spelen de voorstelling om de kunst, cultuur en horeca te steunen, nu er zoveel leed is door de maatregelen”, zo laat Rene Postma van De Naakte Waarheid weten. “We zijn geen virusontkenners, helemaal niet. Maar we vinden het wel raar dat het hele volk zich houdt aan wat ons vertelt wordt en dat er geen transparantie is over de risico’s en het beleid.”

Na de voorstelling konden toeschouwers en spelers met elkaar in gesprek over de voorstelling en de boodschap ervan. Postma: “Veel mensen worden aangetrokken door naaktheid en met deze voorstelling kunnen we daarom het gesprek openen, tussen mensen waaronder nu veel verdeeldheid heerst.”